سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

تمكنت الاجهزة الامنية من القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف بمدينة 6 أكتوبر والمكونة من 9 أفراد بعد استيلائهم على مبلغ مليون جنية بالاكراه من أحد المواطنين .

سقوط عصابة كمين الشرطة المزيف باكتوبر



أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة (كمين الشرطة المزيف) المكونة من 9 متهمين إلى محكمة الجنايات وحصل صدى البلد على تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا مبلغ مليون جنيه وهاتف ذكي وحافظة نقود للمجني عليه يوسف عبدالرحمن عبد الحافظ وكان كله بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية ظاهرة كرها عن الأخير بأن عكفوا فيما بينهم على وضع مخططات محكمة لسرقة مال المواطنين، مدعين زورا أنهم من رجالات الشرطة المختصين

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.