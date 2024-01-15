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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

صدى البلد

تصدرت الفنانة رانيا منصور محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتثير الجدل بين متابعيها.

اطلاله ملفته للفنانة رانيا منصور 

وتألقت رانيا منصور، بإطلالة ظهرت فيها مرتديه فستانا طويلا وأنيق باللون الأزرق الغامق، وتميز الفستان بتصميم جريء يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الألوان الترابية والسوداء للعيون التي تبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الأزرق الفنانة رانيا منصور

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