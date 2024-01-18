تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

علقت الاعلامية دعاء فاروق على خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وعلاقته تنبؤات عالمة فلك التي توقعت ان يحدث طلاق بينهم في عام 2024 وهاجمت ايضا تلك القنوات التي تروج لتلك النوعية من البرامج .

تسخير للجن في اماكن سيئة واعمال كفر

هاجمت الاعلامية دعاء فارق تنبؤات عالمة الفلك التي توقعت انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وخرجت من خلال بث على صفحتها عبر الفيسبوك وقالت ان تلك االتصرفات والتنبؤات ما هي الا اعمال شرك وكفر وان هؤلاء المدعون يسخرون الجن ويستخدمون القرآن في اماكن سيئة لمعرفة الغيب .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.