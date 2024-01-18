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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

علقت الاعلامية دعاء فاروق على خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وعلاقته تنبؤات عالمة فلك التي توقعت ان يحدث طلاق بينهم في عام 2024  وهاجمت ايضا تلك القنوات التي تروج لتلك النوعية من البرامج .

تسخير للجن في اماكن سيئة واعمال كفر 

هاجمت الاعلامية دعاء فارق تنبؤات عالمة الفلك التي توقعت انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وخرجت من خلال بث على صفحتها عبر الفيسبوك وقالت ان تلك االتصرفات والتنبؤات ما هي الا اعمال شرك وكفر وان هؤلاء المدعون يسخرون الجن ويستخدمون القرآن في اماكن سيئة لمعرفة الغيب .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أحمد العوضى الإعلامية دعاء فاروق الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

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