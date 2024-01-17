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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

صدى البلد

ظاهرة غريبة انتشرت خلال الفترة الأخيرة وهي تحول الاستثمار العقاري السكني والإداري الي الاستثمار في شراء المقابر واراضي المقابر حيث ثبت الاحصائيات والأرقام الأخيرة وفقا لجهاز المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية تزايد الاقبال على امتلاك المقابر واراضي المقابر .

مدافن الأثرياء.. والمقبرة تصل 1,5 مليون جنيه

قال  المهندس أحمد ثابت مدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية أكتوبر الجديدة ان هناك عدد من الشركات تتقدم  بطلبات حجز أراضى مقابر مشيرا إلى أنها طلبت مساحات من الأراضى تتراوح بين 50 ل 100 فدان لبناء مقابر جاهزة كما تقدمت عشرات النقابات والجمعيات بعدة طلبات للحصول على مقابر جاهزة أو أراضى مقابر.

وأوضح  إلى أن قطع أراضي المقابر المخططة حاليا تتراوح مساحتها بين 8 ل 10 آلاف متر للقطعة الواحدة ويتم طرحها بسعر يصل ل 2200 جنيه للمتر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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