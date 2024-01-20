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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

صدى البلد

شن الفنان وائل عبد العزيز هجوما عنيفا على الإعلامية بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي .

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة 

فتح وائل عبد العزيز النار على الإعلامية بسمة وهبة بعد إعلان طلاق ياسمين عبد العزيز طلاقها من أحمد العوضي وذلك بعد أن خصصت بسمة وهبة حلقة كاملة من خلال برنامجها 90 دقيقة للحديث عن أسباب طلاق ياسمين عبد العزيز .

كتب وائل عبر العزيز منشورا خلال صفحته عبر الفيسبوك يهاجم فيه بسمة وهبة مستنكرا ما قالته خلال الحلقة عن تحليل وأسباب انفصال ياسمين عبد العزيز. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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