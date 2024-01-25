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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

صدى البلد

أثارت الإعلامية بسمة وهبة حالة، جدلا واسعا بعد حديثها عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وتسبب فنانة شهيرة في إشعال الأزمة بينهما.

بسمة وهبة تبعث رسالة لهذه الفنانة

وخرجت بسمة وهبة، خلال برنامجها “٩٠دقيقة” لتوضح حقيقة اتهامها فنانة شهيرة في انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. 

وقالت إنها لم تقصد اتهام هذه الفنانة وأن ضيف حلقتها وهو ناقد فني هو من وجه اتهاما للفنانة بالتسبب في أزمة ياسمين والعوضي.

وأضافت بسمة وهبة في رسالة لهذه الفنانة، "أنا عارفه أنك كنت متجوزة وفي حالك وملكيش فالسهر ولا العلاقات العاطفية المتعددة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي

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