ترك رسالة لأسرته.. انتشال جثمان شاب أنهى حياته من أعلى كوبري فارسكور

نجحت جهود فرق الإنقاذ النهري بدمياط، من انتشال جثمان الشاب احمد شمخ ابن مدينه الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط بعد محاولات الفرق للعثور عليه بعد أن ترك رسالة لأسرته بأنه سينهى حياته ويطلب ام يسامحه.

كان قد تلقا الأجهزة الأمنية بفارسكور، بلاغا يفيد بتغيب الشاب احمد عثمان شمخ ١٧ سنة من مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور وترك رسالة لأسرته يطلب منهم ان يسامحوه لانه اقدم على التخلص من حياته.

وعقب ذلك واصلت الأجهزة الأمنية بدمياط جهودها في محاوله لإنقاذ الشاب ولكن فوجيء الأهالى بتركه متعلقاته أعلى كوبري فارسكور مما قد ينتج عنه قيامه بالتخلص من حياته ولكن أسرته أصرت على أنه مازال على قيد الحياه وطالبو بسرعة العثور عليه إلا أن تم العثور عليه منذ قليل.

وتم تحرير محضر بالواقعه للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعه. ونقل الجثمان إلى مستشفى فارسكور المركزى.