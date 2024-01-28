لابيد يهاجم مؤتمر الاستيطان بغزة: عار على رأس نتنياهو وضرر دولي لإسرائيل

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، المؤتمر الذي عقده اليمين الإسرائيلي من أجل عودة الاستيطان في غزة، ووصفه بـ"العمل غير مسؤول وفظيع".

وكتب لابيد في رسالة نشرها على تويتر: "إن الحكومة الأكثر ضررا في تاريخ البلاد تصل إلى مستوى منخفض جديد الليلة".

ووفقا له، فإن "مؤتمر الاستيطان الذي عقده حزب "عوتسما يهوديت" للاستيطان في غزة، بمشاركة العديد من الوزراء من حزب الليكود، هو وصمة عار لنتنياهو وللحزب الذي كان في يوم من الأيام في قلب المعسكر الوطني، وهو الآن يتخلف بلا حول ولا قوة وراء المتطرفين".

وبحسب لابيد، "إنه ضرر دولي، إنه ضرر لصفقة محتملة، إنه يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، إنه عدم مسؤولية فظيعة. نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن آلاف الإسرائيليين بجانب وزراء وأعضاء كنيست، شاركو في مؤتمر يميني ضخم يدعو إلى الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

ووفقا للقناة العبرية يقود المؤتمر مجلس إقليم مستوطنات شمال الضفة بالتعاون مع حركة نحالا الداعمة للاستيطان وبدعم من العديد من الهيئات الأخرى.

وافتتح ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي دغان المؤتمر قائلا: "اتفاق أوسلو مات، نحن عائدون إلى مستوطنة غوش قطيف".