"فيلم تحفة".. أحمد حلمي يدعم منى زكي بعد مشاهدة "رحلة 404"

حرص النجم أحمد حلمي، على الإدلاء برأيه في فيلم “رحلة 404” بطولة زوجته النجمة منى زكي، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

وكتب أحمد حلمي، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، “ألف مبروك الفيلم.. صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها.. فيلم تحفة وإنتي كنتي.. (شهادتي المجروحة) كالعادة”.

مع طرح بوسترات الشخصيات التي تشارك في فيلم رحلة 404، قامت مني زكي بكتابة رسالة شكر لكل فريق العمل على حسابها الخاص على انستجرام وجاء نصها "أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل".

وأضافت " شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضاً زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي".



كما كتبت "وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني و بابداع حقيقي، وأولا وأخرا شكرا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما".