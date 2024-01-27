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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تتخذ إجراءً قانونيًا|نانسي صلاح تخرج عن صمتها: «كومنتات قليلة الذوق.. كفاية عبث»

نانسي صلاح
نانسي صلاح

بدأت صفحات فيسبوك تشارك أخبارًا كثيرة ولقاءات حول الفنانة نانسي صلاح خلال عرض مسلسل حدوتة منسية والتي تشارك فيه الفنانة بجانب النجمة سوسن بدر.


وهذا الأمر قد تسبب في غضب كبير للفنانة وقامت الفنانة نانسي صلاح، بالنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت على ما تداول حولها وكتبت:


اليومين دول يتم عرض مسلسل بشارك فيه وفيه pages بدأت تستغل الموقف علشان تطلع تريند تطلع تتكلم عني ولقيت كومنتات في منتهى قلة الذوق والتربية والعبث أنا قررت أي بوست وأي خبر صحفي أو أي كومنت مالوش لازمة وكذب عني ومش على لساني أنا مش هسكت وهيكون في إجراء قانوني وستتوالى إخباري في عالم الإعلام والصحافة المنسق الإعلامي مادونا عادل عدلي.

كفاية عبث

نانسي صلاح


يذكر أن يعرض حاليا للفنانة نانسي صلاح مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر


يذكر أن مسلسل "حدوتة منسية"  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج" التي تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالى 
ويعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيري" وهي شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها


والعمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.

جدير بالذكر أن يناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث وكيف يلعب الماضي دوره في حياة أبطال المسلسل،  حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

نانسي صلاح

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