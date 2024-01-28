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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"نقيب الغلابة"..

وقفة داخل نقابة الموسيقيين للمطالبة برجوع مصطفى كامل عن قرار استقالته

صدى البلد

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل، اجتماعا ووقفة تضامنية بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي ألمح به مؤخرًا.

وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: " نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى ، لا للقرار، تراجع عن القرار".

ووضعت شاشة كبيرة فى مدخل نقابة الموسيقيين لعرض صور مصطفى كامل بكلمات " يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك" خلال الوقفة التى نظمها أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، للمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين، “أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معظم محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية”.

وأضاف "عبد الباقي"، “مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وان شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الانجازات، وكلنا معاه وفي ضهره”.

وتابع “كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية”.

وقال “حلمي كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل”.

نقابة الموسيقيين

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