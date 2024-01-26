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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد ظهوره في الحلقة الأولى.. رسالة من مخرجة جولة أخيرة لأحمد فهمي

أحمد فهمي
أحمد فهمي

بدأت أمس عرض أولى حلقات مسلسل جولة أخيرة للفنان أحمد السقا والفنان أشرف عبد الباقى.

وكان من مفاجآت الحلقات الأولى من المسلسل ظهور الفنان أحمد فهمي كضيف شرف، وهو ما جعل مخرجة العمل مريم أحمدي توجه له رسالة شكر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت مريم على صفحتها قائلة: شكرا جدا للمحترم المجتهد واللذيذ الذكي الشاطر أحمد فهمي.

كما تقدمت مريم أيضا بالشكر إلى الفنانة حنان مطاوع والتى تشارك كضيفة شرف أيضا قائلة: شكرا لذوقك وتعبك ومجهودك وإخلاصك واحترافك وشطارتك.
 

مسلسل جولة أخيرة


تصدر اسم مسلسل جولة أخيرة للفنان أحمد السقا تريند جوجل خلال الساعات الماضية عقب انطلاق عرضه عبر الانترنت، وتحديدا منصة أمازون. 

 

مسلسل جولة أخيرة يشهد تعاون أحمد السقا مع أشرف عبد الباقي، وتدور أحداثه حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويلعب الفنان أشرف عبد الباقي دور مدرب شخصية أحمد السقا.

 

 

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان  ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد،رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، و ضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

 

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا)  الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

 

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال .

 

جولة أخيرة مسلسل جولة أخيرة احمد فهمي

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