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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

4 دفعات.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل "جولة أخيرة" لـ أحمد السقا

أحمد السقا
أحمد السقا

كشفت منصة أمازون عن مواعيد طرح حلقات أولي انتاجاتها العربية  مسلسل “ جولة أخيرة ” ، والذي يقوم ببطولته أحمد السقا. 
 

و من المقرر أن يتم طرح الحلقات علي مدار ٤ دفعات ، إذ تطرح الحلقات الاولي والثانية والثالثة يوم 25 يناير المقبل ، بينما تطرح الحلقات الرابعة والخامسة يوم 1 فبراير ، والحلقات السادسة والسابعة يوم 8 فبراير ، والحلقات الثامنة والتاسعة يوم 15 فبراير . 

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ويخوض السقا بهذا العمل أولى تجاربه في دراما المنصات وسط ترقب كبير من جمهور السقا المتشوق لرؤية العمل الذى يقدمه في شكل جديد تماماً.
 

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.
 

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا)  الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

مسلسل جولة أخيرة منصة أمازون رشدي الشامي سحر رامي حنان مطاوع جولة أخيرة احمد السقا أسماء أبو اليزيد أشرف عبدالباقي

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