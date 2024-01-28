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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأردن ينفي وقوع إصابات في صفوف جيشه بعد الهجوم على قاعدة التنف

الاردن
الاردن

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن البيان الأردني أوضح بأن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على إحدى القواعد الأمريكية، وهي قاعدة التنف ، المتواجدة في جنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية، تبعد عن الحدود الأردنية ما يقارب 15 كيلومترا، بالتالي هي كانت على الجانب السوري.

وأضافت خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الأردنية أعلنت أنه لا يوجد أي إصابات في صفوف الجيش الأردني، كما أن التواجد الأمريكي في هذه المنطقة من أجل التعاون بين البلدين من أجل زيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية.

وأشارت إلى أن قاعدة التنف، الموجودة في مدينة حمص السورية، تعرضت للعديد من الاستهدافات لكن هذه المرة الأولى التي يقع بها قتلى، وبالتالي خرجت العديد من التصريحات وجاء البيان الأردني من أجل التوضيح بأن الهجوم الذي وقع اليوم يأتي بالقرب من الحدود الأردنية السورية ولم يكن داخل الحد الأردني.

وأوضحت أن هذه القاعدة تأتي في مثلث ما بين الأردن وسوريا والعراق، وهي بالقرب من معبر "الوليد" الحدودي بين العراق وسوريا، ويبعد عن هذا الحد 40 كيلومترا.

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