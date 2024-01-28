«وإنا له لحافظون».. كتاب جديد للدكتورة سماح عزب في معرض الكتاب

حفظ القرآن يسير ونسيانه مستحيل

شاركت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، بكتاب «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، بدار التقوى في صالة 4 جناح A7.

وأكدت الدكتورة سماح عزب في كتابها، أن كتاب «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» يهدف إلى أن «حفظ القرآن يسير ونسيانه مستحيل»، مشيرة إلى أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وفيه كل ما يسعد البشرية فى الدنيا والآخرة، ولذلك وضعت الأدوات التي تعين القارئ على حفظ وفهم كتاب الله تعالى.

ويتألف كتاب «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» من ثلاثة فصول، الأول: بعنوان احفظ القرآن الكريم بإتقان وبدون نسيان، وفيه الحديث عن طريقة الحفظ التى توصل لإتقان الحفظ واختبارات تقوى التركيز أفضل طريقة للتمييز بين المتشابهات ونهايات الآيات وتوضيح لبعض علوم القرآن التى تساعد على إتقان الحفظ مثل علم الوجوه و النظائر الذي يساعد على الحفظ علم غريب القرآن وهو الدليل لفهم معانى الكلمات، وعلم المناسبات الطريق لإتقان حفظ الآيات، وشرح لكيفية حفظ أطول آية فى القرآن وأطول سورة ومواصفات الجدول الذى يساعد على الحفظ وبيان للأخطاء التى تؤدى إلى الحرمان من الإتقان وتنبيه للحيل الشيطانية التى تعوق الحفظ والكثير من الموضوعات التى تهدف إلى الفوز بمكانة حامل القرآن.

ويأتي الفصل الثانى بعنوان كيفية تعليم القرآن للأبناء بدون عناء وفيه الحديث عن تأهيل الأبناء لحفظ القرآن الكريم وأفضل طريقة لتعليمهم وعلاج النسيان والمنهج الأفضل لتوجيه الأبناء وإرشادات من القرآن الكريم والسنة النبوية والحديث عن أبناء أصبحوا علماء وكيف تعلم أبناءك تفسير القرآن الكريم.

وجاء الفصل الثالث بعنوان المعلم المؤثر وفيه التأهيل لتعليم القرآن الكريم وصفات المعلم المؤثر و إرشادات لتيسير تعليم القرآن.