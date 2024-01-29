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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور عدد من الوزراء|حجازي يستعد لافتتاح مؤتمر نظام التعليم "STEM" بعد قليل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمقر انعقاد  مؤتمر نظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات" ، الذي من المقرر أن يفتتحه بعد قليل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، و حسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى،  واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM  على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.

كما سيتم كذلك خلال مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض نماذج من الطلبة والطالبات من الحاصلين على جوائز في مسابقات دولية، وأيضا من حصلوا على منح دراسية في أكبر الجامعات بمصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكذلك الخريجون العاملين في كبرى الهيئات مثل: وكالة الفضاء المصرية، والجامعات البحثية مثل: جامعة زويل، والنيل، والجامعتين الألمانية والأمريكية.

جدير بالذكر أنه سبق وأن أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  نموذج التعليم المصري STEM، هو نموذج تعليمي قائم على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية المهارات العليا للتفكير وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم STEM مؤتمر نظام التعليم

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