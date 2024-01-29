عقدة.. مجدي عبدالغني يعلق على حظ منتخب مصر مع ركلات الترجيح

علق الأعلامي مجدي عبد الغني، على هزيمة منتخب مصر من الكونغو في دور ال١٦ لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: "عقدة! ‏منتخب مصر في أخر ثلاث مباريات انتهت بركلات ترجيح: (أمم إفريقيا 2021) خسارة أمام السنغال 2-4 (تصفيات كأس العالم) خسارة أمام السنغال 1-3 (أمم إفريقيا 2023) خسارة أمام الكونغو 7-8".

تأهل منتخب الكونغو الديموقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديموقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.