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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاجة تسد النفس.. مي حلمي تثير الجدل بعد هزيمة منتخب مصر من الكونغو

مي حلمي
مي حلمي

علقت الاعلامية مي حلمي ، على توديع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بعد الهزيمة من الكونغو في دور الـ 16.

وكتبت عبر إكس: “خروج مهين بصراحة للمنتخب من البطولة شماعتكم كانت صلاح أهو مشي دلوقتي شماعتكم إيه.. حاجة تسد النفس نكدتوا علينا". 

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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