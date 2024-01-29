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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب تطالب بحلول عاجلة لمشكلات منظومة العمران وتبسيط إصدار تراخيص البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء من خلال تبسيط اصدار تراخيص البناء.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم لقد تعدى سكان مصر ال105 مليون والعدد يتزايد والناس تريد أن تسكن والزيادة السكانية نتج عنها تآكل الرقعة الزراعية وتشوه النسق الحضاري ومشكلات عديدة ، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن هناك صعوبات كبيرة فى استخراج تراخيص البناء لدى المواطنين وهذا أدى الى قيام بعض المواطنين بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى لأنه مش عارف يستخرج رخصة المواطن.

وأكد مسعود على ضرورة التيسير فى منح تراخيص البناء وفقا للقانون ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مطالباً بإعادة النظر فى أسعار بيع الاراضى المملوكة للدولة والمخصصة للبناء لأن أسعارها مرتفعة جداً مع الحظر الكامل لبيع الأراضى بالدولار خاصة فى ظل أزمة العملة الصعبة فى الوقت الراهن.

وأكد المهندس أمين مسعود أنه بدون تمكين المواطنين من الحصول على تراخيص البناء بكل سهولة ويسر وطبقاً للقانون فإن ظاهرة البناء المخالف سوف تستمر، معرباً عن اسفه الشديد للشروط الصعبة وغير المفهومة فى منح تراخيص البناء ، خاصة أن إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص.

قانون التصالح مخالفات البناء الاشتراطات البنائية الجديدة الحكومة البناء العشوائي

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