عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقوق المنصورة تطلق مسابقة لأفضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر

شروط المسابقة
شروط المسابقة

أعلنت كلية حقوق  المنصورة عن تنظيم مسابقة تحت عنوان "افضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر " تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وإشراف الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق وتنظيم الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وقال وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إن جائزة كلية الحقوق لافضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر تعد نموذجا لموقف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الكلية لخدمة المجتمع على رفع الوعى والممارسة باتخاذ كافة السبل اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة السلبية والتى شغل الحديث عنها حيزا كبيرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعى او فى وسائل الاعلام المختلفه والتى تسببت ف5ى الكثير من الازمات النفسية والمشاكل التى لم تكن ظاهره قبل الخديث عنها  .
 

وحددت شروط المشاركون بأنه يحق للأفراد عمل فريق عمل بحد أقصى ثلاث أفراد أو المجموعات أو المعاهد أو الهيئات أو المنظمات الاشتراك فى هذه الجائزة.


وحددت مجالات الجائزة أن يكون الفيديو المقدم يشكل إسهاما بارزا فى إحدى المجلات الاتيه " غرس قيم التواضع والحلم وحب الاخرين والتربية على توقير الكبير والعطف على الصغير وايجاد بيئة اجتماعية جيدة من خلال انتقاء صحبة صالحة والمساواة بين الافراد فى اماكن العمل والتعلم وعدم التمييز بينهم الا لمكافئة على عمل او تخلق بخلق حسن وعدم الاسرف فى العقاب او الهجوم اللفظى على الطفل المخطىء بل ينبغى تناسب العقاب مع حج الخطأ المرتكب  والارشاد الى ان القوة تكمن فى ضبط النفس والتحلى بالصبر عند مواجهة الفعل الخاطىء وتوجيه الافراد الى كيفية التعامل مع المتنفر وعدم الاكتراث بأفعاله " .


وحددت شروط المسابقه أن يكون الحد الأقصى للفيديو ٥ دقائق وأن يقدم أفكارا وحلول ابتكارية تساهم فى الوقاية من التنمر وأن يتسم الفيديو بجودة عالية أن يسلم الفيديو محمل على اسطوانه أو فلاشه لمكتب الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال اسبوعين بحد أقصى 15 مارس القادم .


وأعلنت الكلية أن جائزة المسابقه ستكون عبارة عن مكافئة مالية وشهادة تقدير تحمل اسم "جائزة كلية الحقوق لحماية المجتمع من التنمر " وتحمل شهادة التقدير شعار كلية الحقوق .

خدمة المجتمع وتنمية البيئة حقوق المنصورة عميد كلية الحقوق قطاع خدمة المجتمع مواقع التواصل الاجتماع نائب رئيس الجامعة لشؤون ي ال نائب رئيس الجامعة وكيل الكلية وسائل الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

موضوعات متعلقة

إصابة شخص بكسور في الدقهلية صدمته سيارة مسرعة

ترشيحاتنا

أسس الاتفاق.. معيط يكشف عن تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد الحالية لمصر

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

ثالث أكبر ممول .. الاتحاد الأوروبي يلوح بتعليق المدفوعات إلى الأونروا

السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي ضد موقع على الحدود الأردنية السورية

وزير المالية: ندرس طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

تحذير من خطورة التصعيد العسكري ..الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا الأوضاع المتوترة في المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

برغيف فينو وربع لحم.. طريقة عمل البرجر بأقل التكاليف

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

فيديو

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

تجول على جناحي الطائرة.. مكسيكي يتصرف بغرابة .. ورد فعل صادم للمسافرين |فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ