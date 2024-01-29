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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية ومجموعة العربى للتجارة والصناعة يبحثان التعاون المشترك

بحث سبل وآليات التعاون
بحث سبل وآليات التعاون المشترك بين جامعة الدلتا التكنولوجية

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية المهندس سالم السيد ابراهيم عضو اللجنة الإستشارية العليا لمجلس إدارة مجموعة العربى ونائب رئيس مجلس إدارة مدرسة العربى الثانوية للتكنولوچيا التطبيقية بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛لبحث سبل وآليات التعاون المشترك فى المجالات المشتركة.

تناول اللقاء بحث آليات تدريب الطلاب على صيانة الأجهزة المختلفة التى يتم تصنيعها داخل مجموعة العربى ومنها: الغسالات بجميع انواعها،اجهزة التبريد و التكييف،الشاشات وأجهزة المحمول، بالإضافة الى التعاون مع مركز البحث والتطوير لمجموعة العربى وذلك لإيجاد نقاط وأفكار بحثية لدرجات الماجستير والدكتوراه التى يتم دراستها وتطبيقها داخل الجامعة أو مواضيع لمشاريع التخرج بما يسهم فى دعم الصناعة الوطنية وخدمة المجتمع .

كما تناول اللقاء تبادل الخبرات والإمكانيات بين الجامعة ومجموعة شركات العربى، اعداد وتنظيم الزيارات العلمية الميدانية وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للطلاب، ودعم مشروعات الطلاب، فضلا عن الإستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين. 

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تبادل الرؤي والخبرات والأفكار مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وشركاء الصناعة؛ لتأهيل وتدريب الطلاب على التطورات التكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية فى مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتقنياتها،وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية.
 

جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مدرسة العربى الثانوية للتكنولوچيا التطبيقية تدريب الطلاب مجموعة العربى تدريب الطلاب على صيانة الأجهزة المختلفة

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