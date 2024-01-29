تكسير عضم.. حنان مطاوع تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

علقت النجمة حنان مطاوع على الأجواء الباردة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية.

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها على فيس بوك: "يعني تلج وتكتكه وتكسير عضم وبعدين".

شاركت الفنانة حنان مطاوع بحفل الدير جيست والتي نالت إعجابا كبيرا من المتابعين.

وظهرت حنان مطاوع بفستان أنيق بتصميم مختلف وعصري وكان فستان حنان باللون الأسود المطرز من الأكتاف بطريقة غير تقليدية.

واعتمدت حنان مكياجا هادئا وبسيطا ومناسبا بإطلالتها، كما نسقت مجوهرات باللون السيلفر، واكتفت بتسريحة شعر بسيطة زادتها أناقة.

حصد الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور جائزة الريادة من حفل توزيع دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، وأشارت بوسي شلبي إلى أن الفنان الراحل كان سعيدا للغاية بهذا التكريم لأنه جاء قبل وفاته، وتسلمت جائزته الفنانة حنان مطاوع بطلب من ابنته ريهام عبد الغفور.

وقالت حنان مطاوع وقت تسلم الجائزة: "موقف صعب ان استلم جايزة ابويا الثاني، مصاب كبير للوسط الفني، ولعائلتنا يشكل عام، كان نفسي يحضر، بس عزائي الوحيده انه احن أب وأعظم وانبل إنسان وكل أعماله ومواقفه وأسرته الكريمة خير استكمال ليه".