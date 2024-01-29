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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الإصابة.. الركراكي يعلن انتهاء مشوار نجم المنتخب المغربي بكأس الأمم الافريقية

صدى البلد

أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أن مشوار سفيان بوفال لاعب المنتتخب المغربي في بطولة أمم إفريقيا 2023 قد انتهى بسبب إصابة عضلية.

وأشار الركراكي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الجهاز الفني سيبذل جهدًا لتجهيز حكيم زياش لمواجهة جنوب إفريقيا غدا، مؤكدًا أن فريقه يحترم المنافس وسيسعى للتأهل إلى الدور المقبل.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 🗣️ وليد الركراكي "مدرب منتخب المغرب" :خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقاؤنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو، وما يهمني هو المغرب، وشخصيا لا أفكر بالقضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب. "

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