وزير الرياضة يؤدي واجب العزاء في العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تأدية واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما حرص العديد من نجوم المجتمع والرياضة على تأدية واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان أبرز الحضور كل من وليد سليمان ومحمد شوقي، وحسام غالي، وزكريا ناصف، والإعلامي سيف زاهر ن والكابتن حسن حمدي، والكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن ربيع ياسين، وعمرو السولية، والكابتن احمد حسن، وشريف إكرامي ورمضان صبحي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأحمد مرتضى منصور، والكاتب الصحفي عبد المنعم عمارة، والفنان محمد ثروت، وسيد معوض، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تأدية واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كان في استقبال رئيس الوزراء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وذوي العامري فاروق.

ونعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

