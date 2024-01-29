الخطيب ومرتجي يتلقيان عزاء العامري فاروق بمسجد المشير طنطاوي.. شاهد

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، على تلقى واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، من الحضور في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تقديم واجب العزاء.

ونعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملؤها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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