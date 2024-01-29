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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أقصوا العراق .. مدرب الأردن يكشف أسباب تأهلهم للدور ربع النهائي بأمم أسيا

حسين عموتة
حسين عموتة

كشف المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني أن السبب وراء تأهل المنتخب للدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا قطر 2023 إلى التركيز الشديد والروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال مباراة العراق التي أقيمت اليوم.

وفاز المنتخب الأردني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراتهما اليوم بالدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

وأكد عموتة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن المواجهة كانت جيدة من المنتخبين، وقال: المنتخب العراقي قدم أداء مميزا لكن المنتخب الأردني نجح في العودة في التوقيت المناسب بفضل التركيز الجيد من اللاعبين وحفاظهم على التوازن الذهني في اللقاء.

وأوضح مدرب المنتخب الأردني أن الثقة والإيمان بمشروعه كلمة سر في الفوز اليوم على منتخب العراق.

وأكد أن المباراة المقبلة في الدور ربع النهائي أمام طاجيكستان ستكون قوية أمام منتخب متطور، وقال إنه سبق أن لعب منتخب الأردن أمامه وانتهت المباراة بالتعادل.. مشددا على أنه في الأدوار الإقصائية لا يوجد منتخب صغير، وقال: الكل سيلعب من أجل الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وشدد عموتة على أنه منذ أن تولى مهمة تدريب المنتخب الأردني عمل على غرس روح الأداء القتالي في اللاعبين وأن يقدم اللاعب مستوى جيدا مدعما بالإيمان والثقة بالنفس في تحقيق الفوز.. مؤكدا أن كل لاعبي المنتخب اليوم لعبوا المباراة بروح الأداء الجماعي وبشكل مميز.

بدوره، أعرب لاعب المنتخب الأردني نزار الرشدان، عن سعادته بالفوز اليوم والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لقد حققنا الفوز على منتخب العراق بفضل الروح القتالية والأداء المتوازن.

وأضاف: مباراة المنتخب في الدور المقبل أمام طاجيكستان ليست سهلة، علينا التركيز فيها من أجل الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

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