مدرب مالي قبل مواجهة بوركينا فاسو: نسعى لتحقيق إنجاز كبير

رحب إريك شيل، مدرب منتخب مالي، بمواجهة الجار بوركينا فاسو، غدا الثلاثاء، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويأمل شيل قيادة منتخب مالي للدور التالي من مرحلة خروج المغلوب، والذهاب معه إلى أبعد حد، وتكرار سيناريو عام 1972، عندما وصل المنتخب الملقب ب"النسور" إلى المباراة النهائية، التي خسرها 2 / 3 أمام منتخب الكونغو برازافيل.

وقال شيل صاحب ال 46 عاما في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، للحديث عن المباراة: "بالطبع إنها مباراة مع بلد مجاور، تماما مثلما رأينا في مباريات أخرى، لكن هذه المواجهة أكثر خصوصية لأنها ستكون مثل الضربة القاضية. هذه دائما لقاءات مثيرة للاهتمام ويجب التعامل معها بحذر وبثقة".

وأضاف المدرب المالي في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف): "منتخب بوركينا فاسو لديه أسلوب لعب مشابه لنا، ويستمتعون بالاحتفاظ بالكرة، مما يضمن مباراة جيدة لكرة القدم المفتوحة".

وأوضح شيل "إنهم يلعبون كرة قدم جيدة ومدربهم متمرس. إنه لمن دواعي سروري أن نلعب أمام جيراننا، نتطلع لمباراة جيدة".

وصعد منتخب مالي للأدوار الإقصائية في أمم أفريقيا 2023 عقب تصدره ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت منتخبات تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة، سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من لقاء دور ال16 بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار، التي تجرى في وقت لاحق اليوم.