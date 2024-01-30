اليوم.. استكمال محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار في عابدين

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

وكشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في قضية التنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين قيام أشخاص مجهولة بالتردد على عقار خالي من السكان، وتم إبلاغ الشرطة التي كشفت قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العقار.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.