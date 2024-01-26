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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد أن شوهها.. طبيب ريهام سعيد معرض للعقاب.. تفاصيل

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورا وفيديوهات جديدة لها علي صفحتها الشخصية بالإنستجرام بتشويه وجهها بعد عملية التجميل. 

وظهرت ريهام سعيد بملامح غريبة ومشوه بخط عريض من العين وقالت ريهام في الفيديو تم حقن المنطقة بالفيلر وأصبحت مثل الشيطان وينص القانون على عقوبات رادعة

نص العقوبات 

ونصت المادة 10 بأن  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإدارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون (4).

و قضت المادة 11 بأن  يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:

أولا - كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب.

ثانيا - كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

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