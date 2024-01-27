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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

20 تذكرة هيروين.. حيثيات المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر الممنوعات

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

أودعت الدائرة 14 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على المتهم «رضا ي ر» غيابيا، لاتهامه بالاتجار وإحراز المواد المخدرة، في القضية رقم 5326 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 1054 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة.

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حيثيات المؤبد لتاجر الممنوعات في الزاوية الحمراء

وقالت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور معاون مباحث الزاوية الحمراء بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم حال تدخينه سيجارة ينبعث منها دخان كثيف ويفوح منه رائحة جوهر الحشيش المخدر وقام بضبطه وبفض السيجارة ثبت أنها تحوى جوهر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على عشرون لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازه السيجارة بقصد التعاطي والهيروين بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا من شهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، حيث شهد الضابط المذكور أنه بتاريخ الواقعة وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم يدخن سيجارة ينبعث منها دخان كثيف يفوح منه رائحة جوهر الحشيش المخدر فقام بضبطه وبفض السيجارة تبين له أن تبغها يختلط به جوهر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد عشرون لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه السيجارة بقصد التعاطي والهيروين بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه بفحص عدد عشرين لفافة ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر وزنت 4.40 جرام وأن السيجارة تحوى جوهر الحشيش المخدر وأن عينة المتهم المتهم ثبت منها تعاطيه للحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين والمورفين المخدرين.

وحيث أنه إذ سئل المتهم - تاجر الهيروين في الزاوية الحمراء - في تحقيقات النيابة العامة وأنكر ما اسند إليه ولم يحضر بجلسة المحاكمة والنيابة العامة طلبت الحكم عليه في غيبته لإعلانه، وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فالمحكمة تساير النيابة العامة فيما اسبغته على هذا القصد اطمئنانها منها لأقوال ضابط الواقعة ولما أثبته من أقوال مقول بحصولها أمامه من المتهم ومن ثم يكون قصد المتهم من الأحراز هو التعاطي والاتجار.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه - تاجر المخدرات في الزاوية الحمراء - عملات بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكم المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم «رضا ي ر » بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه عما أسند اليه من اتهامات إحراز الهيروين المخدر بقصد الإتجار، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهامات إحراز الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين المخدرين بقصد التعاطي.

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