المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالشرقية يستقبل وفدا من منظمة الفاو

استقبل الدكتور رفعت الجمل والباحثيين بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة السيد. وليد بن رشيد قادوس أحد استشارى منظمة الأغذية والزراعة يرافقه الدكتور أحمد دياب من مكتب الفاو بالقاهرة للوقوف على امكانيات المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية ومدى امكانية التعاون بين المعمل ومنظمة الفاو المستقبلية ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التى قدمتها منظمة الفاو سابقا.

قام "الجمل" باستقبال الوفد وقدم عرضا لامكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعى الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الانتاج وامكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن اقامه فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الافريقية حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة فى الاتحاد الافريقى كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعى السمكى.

كما أصطحب الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل الضيوف في جولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات وكذلك المزرعة الإنتاجية التي يبلغ مساحتها حوالى الف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخر أنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.

وفى النهاية أثنى الضيوف على أمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية من خبراء الثروة السمكية من باحثيين وكذلك حسن الضيافة والاستقبال.