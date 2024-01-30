للقلب والعين .. 7 فوائد للفراولة

الفراولة هي فاكهة لذيذة ومغذية توفر العديد من الفوائد الصحية. إليك عدة فوائد لتناول الفراولة:

7 فوائد صحية للفراولة

كشف موقع إكسبريس عن 7 فوائد للفراولة تتمثل فيما يلي :

غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي الفراولة على فيتامين C وفيتامين ك وفيتامين B6 ومن المعادن تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات. هذه العناصر الغذائية الهامة تساهم في دعم صحة الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم.

مضادات الأكسدة: تحتوي الفراولة على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والفينولات. تساعد هذه المركبات في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم، وبالتالي تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تحسين صحة القلب: يعزز استهلاك الفراولة صحة القلب ويقلل من مخاطر الأمراض القلبية. تحتوي الفراولة على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من احتمال حدوث تجلطات الدم.

دعم صحة الدماغ: تحتوي الفراولة على مركبات تسمى الفلافونويدات، وهي تقوي الذاكرة وتحسن وظائف الدماغ. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الفراولة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف في تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.

تقوية الجهاز المناعي: بفضل احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة، تعزز الفراولة جهاز المناعة وتحسن قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض.

دعم صحة العيون: الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي تعزز صحة العين وتحميها من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثللتهاب الماكولا والزرق.

هذه بعض الفوائد الصحية لتناول الفراولة، يمكنك الإستمتاع بالفراولة على شكل فاكهة طازجة، أو يمكنك استخدامها في تحضير العصائر والسلطات والمخبوزات والمربى والمشروبات الأخرى، إذا كنت تعاني من أي حالة صحية محددة أو لديك حساسية لأي نوع من الفواكه، يفضل استشارة الطبيب قبل تناول الفراولة كجزء من نظامك الغذائي.