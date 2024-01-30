عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للقلب والعين .. 7 فوائد للفراولة

الفراولة
الفراولة

الفراولة هي فاكهة لذيذة ومغذية توفر العديد من الفوائد الصحية. إليك عدة فوائد لتناول الفراولة:

أسباب عدم نزول الوزن مع الرياضة

بتعاني منها.. إليك أسباب تشنجات العضلات

7 فوائد صحية للفراولة 

كشف موقع إكسبريس عن 7 فوائد للفراولة تتمثل فيما يلي :

غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي الفراولة على فيتامين C وفيتامين ك وفيتامين B6 ومن المعادن تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات. هذه العناصر الغذائية الهامة تساهم في دعم صحة الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم.

مضادات الأكسدة: تحتوي الفراولة على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والفينولات. تساعد هذه المركبات في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم، وبالتالي تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تحسين صحة القلب: يعزز استهلاك الفراولة صحة القلب ويقلل من مخاطر الأمراض القلبية. تحتوي الفراولة على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من احتمال حدوث تجلطات الدم.

دعم صحة الدماغ: تحتوي الفراولة على مركبات تسمى الفلافونويدات، وهي تقوي الذاكرة وتحسن وظائف الدماغ. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الفراولة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف في تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.

تقوية الجهاز المناعي: بفضل احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة، تعزز الفراولة جهاز المناعة وتحسن قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض.

دعم صحة العيون: الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي تعزز صحة العين وتحميها من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثللتهاب الماكولا والزرق.

هذه بعض الفوائد الصحية لتناول الفراولة، يمكنك الإستمتاع بالفراولة على شكل فاكهة طازجة، أو يمكنك استخدامها في تحضير العصائر والسلطات والمخبوزات والمربى والمشروبات الأخرى، إذا كنت تعاني من أي حالة صحية محددة أو لديك حساسية لأي نوع من الفواكه، يفضل استشارة الطبيب قبل تناول الفراولة كجزء من نظامك الغذائي.

الفراولة 7 فوائد صحية للفراولة 7 فوائد للفراولة فيتامين C فيتامين ك فيتامين B6 ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

نصائح لتجنب التفاعلات الدوائية مع فوار الحموضة​

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

يغفله الكثيرون | عمل بسيط لا تستهين به يدخلك الجنة

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

أذكار الصباح التي قالها النبي .. رددها كل يوم

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

جريمة الزاوية الحمراء.. شقيقان ونجل عمهما شرعوا في التخلص من مريض كبد

قرار هام من نيابة النقض بشأن إعدام قتلة شهيدة الشرف بالمنصورة

أزمة البحر الأحمر تؤخر وصول السفن 15 يوما إلى ميناء برشلونة

البنات طارت في الهواء.. تفاصيل مروعة بحادث مصر الجديدة

بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

دعاء الرياح .. 20 كلمة تحفظك من شرها وتفتح لك أبواب الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ