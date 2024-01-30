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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إتيكيت تناول الطعام فى الأفراح والمناسبات

إتيكيت تناول الطعام
إتيكيت تناول الطعام فى الأفراح والمناسبات

يتطلب تناول الطعام في الأفراح والمناسبات أن نتعلم بعض القواعد والتصرفات الاجتماعية. 

وتوضح خبيرة الإتيكيت بسمة الفار فى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الاستعدادات التي يجب إتباعها الإتيكيت أثناء تناول الطعام في هذه المناسبات والتى تشمل ما يلي:

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إتيكيت تناول الطعام فى الأفراح والمناسبات

الجلوس في المكان المخصص: اتبع توجيهات المضيف واجلس في المكان الذي تم تحديده لك، لأنه قد يكون هناك جدول جلوس محدد، فتأكد من الجلوس في المكان المحدد لك.

استخدام الأدوات بشكل صحيح: قم بتعلم استخدام الأدوات الموجودة على المائدة بشكل صحيح، وأن تبدأ من الخارج وتنتقل نحو الداخل عند استخدام الأطباق والأواني المختلفة، وتجاوز الأدوات التي لن تستخدمها.

الانتظار لبدء تناول الطعام: انتظر حتى يقوم المضيف بالإشارة ببدء تناول الطعام قبل أن تبدأ أنت. 

التحدث بشكل هادئ ومحترم: حاول أن تتحدث بلباقة وبصوت منخفض أثناء تناول الطعام، وتجنب الحديث بصوت مرتفع أو إصدار أصوات غير لائقة أثناء الأكل.

استخدام الأواني بشكل مناسب: استخدم الأواني المقدمة لك بالطريقة المناسبة، واستخدم الشوكة والملعقة والسكين بشكل صحيح ولا تستخدمها لأغراض غير المقصودة.

تجنب الإفراط في تناول الطعام: حاول أن تكون متوازنًا في تناول الطعام وتجنب الإفراط في الأكل، واستمتع بالأطعمة المقدمة بدون أن تملأ طبقك بأكثر مما تستطيع تناوله.

الشكر والامتنان: قدم شكرك وامتنانك للمضيف بعد الانتهاء من تناول الطعام، ويمكنك أن تعبّر عن تقديرك للطعام والضيافة المقدمة.

الإتيكيت في تناول الطعام في الأفراح والمناسبات يساعد في خلق أجواء مريحة ومرحة لجميع الحاضرين، قم بملاحظة السلوكيات الاجتماعية والتصرف بأدب واحترام.

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