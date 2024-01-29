الرئيس الصومالي: التعاون الأفريقي الإيطالي لن ينجح إذا انتهكت دولة حدود أخرى

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين أن التعاون بين أفريقيا وإيطاليا لا يمكن أن ينجح إذا انتهكت دولة أفريقية حدود دولة أخرى.

ويأتي تصريح "محمود" في ظل الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا في الأول من يناير الجاري بعد توقيع مذكرة تفاهم غير قانونية بين إثيوبيا وصوماليلاندَ، وتنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر تنشئ عليه قاعدة عسكرية على سبيل الإيجار لمدة 50 عاما.

وأضاف الرئيس الصومالي، في كلمة أمام القمة الأفريقية الإيطالية في روما، أن المستقبل الجيد للصومال، وفرص الاستثمار وموارد بلادنا المفيدة للمنطقة والعالم ككل، مشيرا إلى أن التعاون الدولي يعتمد على احترام سيادة القانون ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأوضح شيخ محمود أن "التعاون بين أفريقيا وإيطاليا لا يمكن أن يكون فعالا إذا انتهكت دولة أفريقية حدود دولة أخرى، وهذا مثال على محاولة إثيوبيا الفاشلة للتدخل في استقلال بلادنا"، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الصومالية.

وأشار إلى التحديات التي تواجه حكومة الصومال والصمود الذي يواجهه الشعب الصومالي، قائلا إن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين يسير جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز الحكومة وتعزيز التعاون ودور الصومال في المنطقة، والتي تشمل؛ الانضمام إلى جماعة شرق أفريقيا، ورفع حظر الأسلحة، واستكمال تخفيف عبء الديون.

وتابع "يمكن للصومال أن يفخر بموارده التي وهبها الله له في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والطاقة، وبموقعه الاستراتيجي، الذي يرافقه أشخاص فاعلون، معظمهم من الشباب، طموحون ومبتكرون، والانضمام إلى مجتمع شرق أفريقيا قد شجع بشكل كبير توقعات أعمالنا ".