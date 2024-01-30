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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

تخطت المليون مشاهدة.. مصطفى حجاج وصاصا يتصدران تريند يوتيوب بأغنية اللي جاي بتاعنا

صدى البلد

احتلت الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني "اللي جاي بتاعنا" للفنان مصطفى حجاج وعصام صاصا، المركز الرابع عشر ضمن قائمة الأغاني الأكثر بحثًا واستماعًا على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

وحققت أغنية اللي جاي بتاعنا نجاحًا واسعًا حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة مند طرحها عبر التطبيق.

تفاصيل أغنية اللي جاي بتاعنا

أغنية اللي جاي بتاعنا، هي الأغنية الدعائية لفيلم “الإسكندراني”  الذي يعرض حاليًا في السينمات وهي غناء مصطفى حجاج وعصامصاصا، كلمات منة القيعي، توزيع الموسيقى أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس، إخراج خالد يوسف.

 

 

 

 

كلمات أغنية اللي جاي بتاعنا

 

وتقول كلمات الأغنية: امبارح واه من امبارح سلام لكل حد سايب فينا حتة للبايع واللي شاري وسلام يا شدة للهم واللي عنده دم ورقبته سدةسلام لكل اللي خلانا كدا النهاردة قد ما تعرف عد انا شوفت ولسة لسة فات الكتير قولنا مصير ولسه باقيلنا هسة ماعييش جمايل لوحديشايل عايش بحكي قصة انا كنت ايه وبقيت ف ايه بطولي ياسطي اللي فات بقي مات كان لع نة واللي جي دا جي بتاعنا واللي جايحلويات جايلي أنا بالذات ده إلى جاي جاي بتاعنا طاب كنتوا فين لما انا قولت بكرا هعمل وسط الشقي لما راهنت ازاي هكمل باع اللي باعواللي اشتري دا كان قليل صف ف طابوري عشان وصلت قاعد مقيل سلام لكل حد شافنا وفينا صدق لكل زنقة وكل صعب وكل خندق سلامللصح والغلط وسلام يا مبدأ والمر اللي طفح عشان الحلو يبدأ ده اللي فات بقي مات كان لعنة واللي جي دا جي بتاعنا اللي جاي حلوياتجايلي أنا بالذات ده اللي جاي جاي بتاعنا

 

 

 

 

قصة فيلم الإسكندراني

تدور الأحداث في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقررالسفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

 

 

 

 

والفيلم من بطولة صلاح عبد الله، أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، محمود الليثي، عصام السقا، ورواية أسامة أنورعكاشة وإخراج خالد يوسف.

 

 

مصطفي حجاج عصام صاصا اللى جاى بتاعنا

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