الخارجية الروسية: السعودية انضمت إلى بريكس أول يناير

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن السعودية انضمت إلى البريكس في الأول من يناير الجاري.

وأوضح موقع "روسيا اليوم" الإخباري، أن تصريح ريابكوف جاء تعليقا على تصريحات إعلامية حول "تفكير" الرياض في الانضمام لمنظمة بريكس.

وبحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية، فإن السعودية، إلى جانب الدول الأخرى المدرجة في بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انضمت إلى البريكس في الأول من يناير.

وفي 2 يناير الجاري، أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية أن السعودية انضمت رسميًا إلى البريكس وأصبحت عضوًا كامل العضوية في المنظمة.

وفي منتصف يناير الجاري، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن المملكة لم تصبح بعد عضوًا رسميًا في البريكس.

ووجهت منظمة البريكس إلى ست دول للانضمام إليها خلال القمة التي عقدت العام الماضي في جنوب أفريقيا، حيث وجهت الدعوة إلى مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، غير أن الأخيرة أعلنت أنها لن تنضم.

وأوضح القصبي: "تمت دعوة المملكة العربية السعودية إلى البريكس، لكننا لم ننضم رسميًا بعد".

وتتكون منظمة بريكس من خمس دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، قبل أن يتم توسيعها بدعوة الدول الأخرى خلال القمة التي عقدت منتصف العام الماضي.