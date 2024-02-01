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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

لا أزمة بعد اليوم| قرار عاجل لضبط أسعار السجائر.. الحكومة تتدخل لمراقبة البيع

صور ارشيفية
صور ارشيفية

مع تفاقم الأزمة الحالية في قطاع السجائر في البلاد، تجددت الدعوات للبحث عن حلول فعّالة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

وفي هذا السياق، عُقِدَ اجتماع عاجل جمع رؤساء الشركات العاملة في هذا القطاع برئيس جهاز حماية المستهلك لبحث سُبُل حلّ المشكلة.

تفاقم الأزمة وخطوات التصدي

ومنذ الربع الأخير من العام 2023، شهدت السوق المصرية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السجائر المحلية والمستوردة، نتيجة لقرارات حكومية برفع قيمة الضريبة على تلك المنتجات. 

وتزامناً مع هذا الارتفاع، عُقِدَ اجتماع ضمَّ جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع لبحث سُبُل التصدي لهذه الأزمة.
 

السجائر اجتماع حماية المستهلك الأزمة السوق المصرية اسعار المستوردة الضريبة

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