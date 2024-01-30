البتكوين ترتد فوق 43 ألف دولار وتحول إيجابي في عام 2024

تجاوز سعر العملة المشفرة بتكوين مستوى 43000 دولار، الإثنين، حيث وسعت العملة المشفرة مكاسبها الأخيرة. وارتفع سعر العملة في التداولات بنسبة 2.93% عند 43،097.35 دولارا، وفقاً لـ "كوين ميتركس".

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، عادت بتكوين إلى المنطقة الخضراء لهذا العام بعد خسائر فادحة أعقبت الموافقة التي طال انتظارها على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية.

وكانت التكهنات حول مصير تلك الخطوة قد أثارت موجة صعود لعملة البتكوين بنحو 70% منذ أكتوبر تشرين الأول. ومع ذلك تراجعت العملة المشفرة بنحو 6% منذ الموافقة على الصناديق.

وختمت عملة البتكوين عام 2023 حول مستوى 42000 دولار. ويعني ذلك أن السعر الآن مرتفع بنحو 1.25% لعام 2024، وكانت صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين هي المحرك الأكبر لحركة أسعار العملة المشفرة في الأسابيع الأخيرة.

وتسببت التدفقات الخارجة في خيبة أمل بعض المستثمرين، الذين تخلصوا من تلك المخاوف الأسبوع الماضي عندما بدا أنها تنحسر، إلا أن صناديق الاستثمار المتداولة ليست المحرك الوحيد، حيث لا يزال المستثمرون يراقبون مدى تأثير التأثيرات الكلية على السعر. وعلى وجه الخصوص هذا الأسبوع، الذي سيشهد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء.

وكان المستثمرون على يقين أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة، لكنهم يأملون في الحصول على تلميح من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

ويأمل المستثمرون أن يتم خفض لفائدة في شهر مارس. وبالتالي يمكن للعملة المشفرة أن تستفيد من هذه الخطوة، حيث تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز المخاطرة الشاملة وإلى تغيرات في قطاع التكنولوجيا، وكلاهما من العوامل الإيجابية لبتكوين.