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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يواصل حصار مخيم نور شمس ويحظر التجوال ويدمر خطوط المياه والكهرباء

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

تواصل قوات الاحتلال محاصرة مخيم نور شمس شرق طولكرم، وحظر التجوال فيه، وسط تدمير للبنية التحتية ولخطوط المياه والكهرباء، وذلك بعد أن كانت قد اقتحمته قبل منتصف الليلة.

وأفادت مراسلتنا بتدمير جرافات الاحتلال خط المياه الناقل الرئيسي في حارة المدارس بالمخيم، وتدمير احدى الخزانات، ما تسبب في انسياب المياه بقوة كبيرة نحو حارات المخيم.

كما أفاد مواطنون من داخل المخيم بانقطاع التيار الكهربائي عن حارة الدمج بعد تدمير جرافات الاحتلال لكوابل الكهرباء في المنطقة المحيطة فيها.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في حارة المدارس، وفتشتها واخضعت اصحابها للاستجواب، ونشرت القناصة على نوافذها وأسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة أخرى من القناصة داخل البنايات العالية في محيط المخيم، عرف منها عمارتي معاذ الغول والرائد للديكور.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس شرقها.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عدة جرافات، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتوجهت نحو دوار العليمي (المحاكم)، وشارع السكة، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم، وفي حارتي العيادة والدمج وجبل النصر، كما أغلقت شارع المقبرة من المقطع الواصل مع شارع السكة بعد تخريب أجزاء منه، وسط سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

وأفاد مواطنون من داخل المخيم بحدوث تشويش على شبكات الاتصالات والانترنت، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وهدمت جرافات الاحتلال محلا لبيع الأجهزة الخلوية على مدخل المخيم الرئيسي، في الوقت الذي منعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول لبعض الحالات المرضية داخل المخيم.

وفي تطور لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مدخل مخيم طولكرم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة تخللها اطلاق كثيف للنيران، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية من المحور الغربي للمدينة باتجاه المخيم.

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