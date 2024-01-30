إيرادات السينما أمس.. رحلة 404 يقترب من المليون و"عادل مش عادل" الخامس

شهدت دور العرض السينمائى منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الإسكندراني و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى والرحلة 404 وعادل مش عادل .

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الاثنين حيث بلغت قيمتها 3,837,151 جنيها.

فيلم الحريفة

وحقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 1,887,477 جنيها ، ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

رحلة 404 :

فيلم رحلة 404 جاء فى المركز الثاني بعدما حقق ايرادات وصلت الي 814,476 جنيها وهو من بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول .

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد.

فيلم أبو نسب

بينما حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 428,110 جنيهات.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم الإسكندراني

حقق أمس فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 403,453 جنيها ويحتل المركز الرابع.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

عادل مش عادل :

أما فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا ، أوتاكا، بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك ، فقد حقق ايرادات وصلت الي 66,394 جنيها.

فيلم شماريخ

وحقق فيلم “شماريخ” ايرادات تصل إلى60,743 جنيها .

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم مقسوم

وحقق فيلم “مقسوم” الذى تقوم ببطولته ليلى علوى إيرادات بلغت قيمتها 57,764 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته بجانب ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وتاليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

فيلم عصابة عظيمة

أما فيلم "عصابة عظيمة" حقق إيرادات بلغت قيمتها 58,678 جنيها .

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

ليلة العيد :

حقق ليلة العيد ايرادات وصلت الي مبلغ 49,029 جنيها.

ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم أنا وابن خالتى

كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 4,871 جنيها.

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم الملكة

بينما جاء فى المركز ما قبل الاخير فيلم “الملكة” والذى تقوم ببطولته هالة صدقى حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 3,588 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كل من هالة صدقى ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

وجاء فى المركزالاخير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 2,568 جنيها.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.