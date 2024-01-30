«آي صاغة»: ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي.. وعيار 21 يسجل 4000 جنيه بالسوق المحلية

ارتفع متوسط أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن متوسط تداول سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع ليسجل نحو 4000 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات لتسجل مستوى 2035 دولارًا.



وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4572 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3429 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2667 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32000 جنيه.

في سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكية لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها في اجتماع غد، الأربعاء.