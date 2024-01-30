برلمانية: الصادرات المصرية تحدٍ كبير أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية بمثابة تحدٍ كبير أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع.

مطالب بتوفير المادة الخام

وأضافت "متى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه من الضروري لمضاعفة الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي تأمل الدولة الوصول إليه والذي يقدر بـ 100 مليار دولار سنويًا، أن يكون هناك توفير للمادة الخام، موضحة أن المادة الخامة اللازمة للصناعة يتم استيرادها من الخارج جميعها، مشيرةً إلى أنه بتوفير المادة الخامة، سوف تتشجع المصانع على تحسين الإنتاج ومضاعفته.

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وأكدت عضو صناعة البرلمان أن زيادة الصادرات تتطلب وجود فائض من الدولار بما يكفي حاجة السوق .

جاء ذلك تعقيبًا على تقرير الصادرات الذي أصدرته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.