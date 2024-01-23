زيادة الصادرات المصرية.. تفاصيل اتفاقية بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع بخط رورو

كشف اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، تفاصيل توقيع مصر وإيطاليا اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo.

وقال رضا إسماعيل في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" خط رورو تم بدء العمل عليه منذ نهاية عام 2019 ولدينا اهتمام بتصدير المحاصيل الزراعية إلى أوروبا ".

وأضاف رضا إسماعيل :" نسعى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا خاصة الخضروات والفاكهة المصرية في أسرع وقت ممكن وبالتالي يتم زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا ".

وتابع رضا إسماعيل :" هناك دعم كبير من القيادة السياسية ووزير النقل من أجل سرعة انتهاء اتفاق تشغيل خط رورو لنقل البضائع ".