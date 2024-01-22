وزير النقل : خط رورو مع إيطاليا يزيد جدوى القطار السريع الاقتصادية

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا.

واوضح الوزير ان تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبيه بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط االاول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة

كما اشار وزير النقل الى انضمام مصر الي الاتفاقيات الدولية االخاصة بتسهيل النقل والتجارة حيث انضمت مصر في خلال السنوات الثلاثة الماضية الي الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات TIR (اتفاقية TIR) واتفاقيتي فيينا 1968 والتي تضم اتفاقية لافتات واشارات الطرق واتفاقية السير علي الطرق

