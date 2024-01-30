قمر الغجر يقدم فجرا جديدا للموروث الثقافي في مصر

من خلال رؤية فنية متفردة تعيد رسم صورتهم المجتمعية وتبرز جوانبهم الإنسانية، يأتي "قمر الغجر" أحد أقوى عروض وزارة الثقافة على مسرح البالون في توقيت يشهد إحياءً للتراث واهتمامًا بإبراز القيم التاريخية لمكونات المجتمع المصري المختلفة.

"قمر الغجر" ليس مجرد عرض فني، بل هو تجسيد للجهود المستمرة في الحفاظ على التراث وتقديمه بصورة عصرية وجذابة، الأمر الذي يعكس التزام قطاع الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير احمد الشافعى بدوره كحافظ للهوية.

برؤية الدكتور عمرو دوارة، ينسج "قمر الغجر" قصة عشق تتقاطع فيها خطوط حياة ثلاثة عوالم متنوعة: عالم الغجر بكل ما يمتلك من تقاليد غنية وفريدة، عالم الصيادين البحري الأصيل، والحياة الجامعية بروحها العصرية وحيويتها، التقاء هذه العوالم وتفاعلها يخلق توليفة ثقافية ثرية ومعبرة عن التنوع المجتمعي والتفاعل الإنساني.

الأوبريت يقدم نموذجًا للإنتاج الفني الذي يتعدى حدود الترفيه ليدخل في مجال التنوير وإعادة صياغة الصور النمطية، من خلال الأداء المتميز لفريق العمل الذي يضم ثلاثون ممثلًا بقيادة النجوم ميرنا وليد وعلاء حسني وآخرين، وجهود مشتركة من ضيوف الشرف ونجوم الفرقة الغنائية الاستعراضية.