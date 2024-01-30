عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السواقة تحت المطر.. نصائح لقيادة المركبات في الطقس السيئ

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية ووجهت تحذير عاجل من حالة الجو، وقالت إن أصعب 72 ساعة في الشتاء، وبدأت ولذلك على الجميع توخي الحذر، وكشف التقرير أن الأيام المقبلة سيكون بها تقلبات وأن القاهرة ستسجل انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة، وهناك نشاط لـ الرياح.

وتشكل الأمطار خطرًا على السائقين، وتعد من أهم مسببات حوادث الطرق الناتجة عن الانزلاقات، وينتج عنها خسائر جسيمة، وإذا كنت ترغب في القيادة تحت الأمطار فإليك بعض النصائح وفقًا لموقع «clinecollisioncenter».

نصائح القيادة تحت الأمطار
إذا كنت ترغب في القيادة تحت الأمطار، يجب عليك التقيد ببعض المبادئ التي من شأنها حماية الأرواح، والتي تتمثل في:

1- انتظر حتى تتحسن الحالة الجوية
قبل القيادة تحت الامطار، أسأل نفسك إذا كان الخروج من المنزل ضروري، أم يمكن التأجيل حتى تتحسن الحالة الجوية.

2- تأكد من حالة سيارتك
قبل القيادة تحت الامطار، تفقد حالة المصابيح الأمامية والخلفية، ومساحات الزجاج، وتأكد من عملهم بشكل جيد، لأنها تلعب دورًا هامًا في مدي الرؤية أثناء القيادة تحت الامطار، وكذلك حالة الإطارات تأكد من عدم وجود تآكلات فيها، لتجنب الانزلاقات وحوادث الطرق.

3- تجنب السرعات العالية
في الأحوال الطبيعية، من المهم اتباع الحد الأقصى للسرعة، ولكن أثناء القيادة تحت الامطار تجنب السرعات العالية، وبشكل أبطأ من المعتاد، لتجنب حوادث الطرق.

4- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى
يمكن أن تسبب القيادة تحت الامطار انزلاقات للسيارات أثناء سيرها على الطريق، ما يؤدي إلى صعوبة التقليل من السرعة والتوقف، لذلك عليك الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى أثناء القيادة تحت الامطار تجنبًا لأي اصطدام بين السيارات.

نصائح القيادة تحت الامطار
5- احذر من المياه الراكدة
البرك أو المياه الراكدة تزيد من خطر الانزلاق، فحاول الابتعاد عن المناطق التي تجمعت فيها المياه.

6- قم بتهوية سيارتك
القيادة تحت الامطار تزيد من رطوبة السيارة، وتسبب ضباب على النوافذ والزجاج، ويحجب الرؤية، لكن تهوية السيارة تساعدك على التخلص من الضباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

موضوعات متعلقة

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

تأجيل طعون شباب الإعلاميين على سحب تخصيص أرضهم

قرار قضائي في دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية

الإدارية العليا : إزالة المخالفات بالمباني على نفقة المالك

صحة انتخابات الزمالك عدا مقعد أمين الصندوق.. حيثيات المحكمة فى دعوى التأييد

تحركات سريعة لضبط أسعار العملات.. تفاصيل فى سوق الدولار

مُتمنيًا لمصر الخير والرخاء|مجلس الدولة يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة

500 ألف جنيه| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

بين الضبط والإحضار.. مصير الفنانة نسرين طافش بعد حبسها

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد السعودي يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز

مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة والإعلان الرسمي الجمعة

عفت نصار: لا بد من استقالة اتحاد الكرة.. وفيتوريا فاشل

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

حتى 15 فبراير| مد فترة التقديم في وظائف التعليم والبريد والطب الشرعي.. من خلال هذا الرابط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ