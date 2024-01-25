مُتمنيًا لمصر الخير والرخاء|مجلس الدولة يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة

هنّأ رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائها الذين جادوا بأرواحهم فى الدفاع عن شرف وكرامة الشعب المصرى وإعلاءً لقيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن متمنيًا لسيادته ولمصر الخير والرخاء .

كما هنأ رئيس مجلس الدولة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة مثمناً الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حماية وتأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية ، وتقديراً لتضحيات رجال الشرطة فى الزود عن الوطن ومقدراته، لتتحقق التنمية والتطور المنشود للدولة المصرية.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر، وأن يحقق الشعب المصري العظيم آماله وطموحاته في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار ، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.