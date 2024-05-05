بصاروخ كروز.. فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية، الأحد، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، السبت، بصاروخ "كروز" مطور.

وأضافت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنها "نفذت الهجوم عصر السبت رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".