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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخ كروز.. فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل

صدى البلد

أعلنت فصائل عراقية، الأحد، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، السبت، بصاروخ "كروز" مطور.

وأضافت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنها "نفذت الهجوم عصر السبت رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

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