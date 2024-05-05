وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة إلى علي معلول لاعب الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي: رحبوا معنا بقائد الأهلي الجديد.

واحتفى النادي الأهلي، بالدولي التونسي علي معلول نجم الفريق بعد ارتداء الأخير شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في لقاء الجونة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك صور لمعلول وهو يرتدي شارة الكابتن وعلّقت عليها "لحظة للذكرى لعلي معلول".



علي معلول يرتدى شارة القيادة للمرة الأولى

وارتدى علي معلول، شارة القيادة لأول مرة في تاريخه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

واحتفلت جماهير الأهلي بنجمها المفضل في ستاد القاهرة خلال مباراة الفريق أمام الجونة بعد ارتداء شارة القيادة عقب خروج كريم نيدفيد في الدقيقة 60.

ثلاثية الأهلي أمام الجونة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.