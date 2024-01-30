صائل الوعري: الوضع الراهن للاقتصاد المصري يخلق فرصا واعدة للاستثمار على المدى الطويل

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC صائل الوعري أن الوضع الراهن للاقتصاد المصري برغم التحديات يخلق فرصاً واعدة للاستثمار على المدى الطويل.

وقال فى تصريحات صحفية اليوم : إن لديه نظرة تفاؤلية متوازنة حيث نمت أرباح المجموعة بشكل ملحوظ في السوق المصري بعد استحواذها على بنك بلوم مصر وأن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2024 هو التوسع المستمر.

وقال إن البنك سوف يركز على الحلول الرقمية خاصة في السوق المصري لكونه من أكبر الأسواق في المنطقة.

وأكد أن نظرة المجموعة للسوق المصري استراتيجية ومستقرة حيث تعمل على تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء.